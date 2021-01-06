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Александр Большунов ответил на вопрос о возможном переходе в биатлон

Александр Большунов ответил на вопрос о возможном переходе в биатлон
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов поделился мыслями о возможном переходе в биатлон.

«Почему лыжники бегут, а биатлонисты нет? Я не эксперт биатлона, делаю свою работу. Чтобы хорошо бежать, надо хорошо тренироваться летом. Даже больше, чем зимой, потому что в сезоне тренироваться некогда, и именно в летний период нужно заложить базу — тот объём, который будет помогать тебе весь сезон.

Мой переход в биатлон? У меня ещё здесь много нерешённых проблем. Вот когда в лыжах будет всё порядке…» — цитирует Большунова Матч ТВ.

Сегодня, 6 января, Александр стал победителем гонки преследования на «Тур де Ски». Россиянин уверенно возглавляет общий зачёт Кубка мира, опережая ближайшего преследователя на 386 очков.

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