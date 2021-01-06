Якимушкин рассказал, почему он решил не идти в отрыв в пасьюте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал свой результат в гонке преследования классическим стилем на пятом этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Напомним, Иван финишировал вторым.



«Наверное, в планах было даже ускориться на последнем подъёме, но получилось так, что шёл за ребятами и побоялся убегать из лыжни, чтобы не было никаких завалов, поломанных палок. Решил всё оставить на финиш, и уже там попробовать что-то сделать.



Слава богу, всё получилось, вышел на финиш, запас сил был достаточным, и получилось обойти Женю Белова на последних метрах.



Трасса очень рыхлая, и очень тяжело куда-то уходить в отрыв, потому что присутствует постоянная небольшая отдача от палок в руки из-за небольших сугробов, которые образовались. Так что плана отрыва не было, потому что это было бы очень сложно и не было уверенности, что эта попытка оказалась бы удачной. Могла навалиться усталость, и ребята бы меня достали. Здесь очень длинная спусковая часть, и в группе работать было намного лучше», — приводит слова Якимушкина Матч ТВ.

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