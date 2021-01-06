Большунов: почему бы не сделать семь гонок за неделю и посмотреть, кто на что способен

Российский лыжник Александр Большунов рассказал о любви к соревнованиям, а также сообщил подробности о проблемах со спиной лыжницы Анны Жеребятьевой.

«Для меня соревнования — это действительно праздник, и даже позавчера, когда был выходной, уже очень хотелось стартовать. Почему бы не сделать тур, где будет шесть гонок за шесть дней или семь за неделю, и посмотреть, как это будет без отдыха, кто на что способен.

Что с Анной Жеребятьевой? Это длится уже давно. У неё даже нога стала на полтора-два сантиметра короче, и когда она тренируется, делает интервальную работу классикой, то спину выключает, и она даже толкнуться ногой не может. И пока этому решения нет», — приводит слова Большунова Матч ТВ.