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Вяльбе — о Большунове: даже представить не могу, что Саня сейчас решит полежать на диване

Вяльбе — о Большунове: даже представить не могу, что Саня сейчас решит полежать на диване
Другие / Лыжный спорт 0
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась своим мнением о выступлении россиянина Александра Большунова на «Тур де Ски».

«Саша — очень целеустремлённый человек, он никогда не будет раньше времени расслабляться, это не в его принципах. Этот человек заточен на борьбу, на тренировки, на соревнования. Я даже представить себе не могу, что Саня сейчас решит, что называется, полежать на диване и думать о том, что всё уже в кармане.

От побед не устаёшь, аппетит приходит во время еды. Конечно, это была красивая гонка, мы все радовались. Но я и переживала, потому что Манифика периодически показывал зубы во время гонки. Слава богу, ребята смогли сбросить его перед финишем и разобраться между собой. Жаль, что Артём Мальцев два раза сломал палку, но, думаю, сегодня просто не его день. Артём — большой молодец на самом деле, но спорт — такая штука, что в нём всё может произойти», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

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