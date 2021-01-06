Поляк Стох выиграл «Турне четырёх трамплинов», Назаров — 21-й, Климов — 23-й

Сегодня, 6 января, в Бишофсхофене (Австрия) состоялся заключительный этап «Турне четырёх трамплинов». Победителем соревнований стал поляк Камиль Стох. Он сумел улететь на 139 и 140 метров, набрав 300,7 балла. Для Стоха это уже третья победа на «Турне четырёх трамплинов».



Вторым стал норвежец Мариус Линдвик, третье место занял немецкий спортсмен Карл Гайгер.



Лучший из россиян Михаил Назаров показал 21-й результат.



Прыжки на лыжах с трамплина. «Турне четырёх трамплинов»

Бишофсхофен, Австрия

1. Камиль Стох (Польша) – 300,7.

2. Мариус Линдвик (Норвегия) – 280,4.

3. Карл Гейгер (Германия) – 277,3.

4. Штефан Крафт (Австрия) – 275,9.

5. Роберт Юханссон (Норвегия) – 274,8

6. Михаэль Хайбек (Австрия) – 274,6.

7. Петр Жила (Польша) – 273,9.

8. Андржей Стекала (Польша) – 272,2.

9. Юкийя Сато (Япония) – 270,5.

10. Даниэль Хубер (Австрия) – 268,9…

21. Михаил Назаров (Россия) – 244,4…

23. Евгений Климов (Россия) – 237,2.