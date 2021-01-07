«Тур де Ски» — 2021: расписание и время трансляций

10 января 2021 года в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершится многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Транслировать «Тур де Ски» будут телеканалы Eurosport и «Матч ТВ».



Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»



8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль («Матч ТВ»).

17:35. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль («Матч ТВ»).



9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

12:30. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация («Матч ТВ»).

15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль («Матч ТВ»).



10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

14:45. Масс-старт в гору, женщины, 10 км, свободный стиль («Матч ТВ» и Eurosport 1).

17:35. Масс-старт в гору, мужчины, 10 км свободный стиль («Матч ТВ» и Eurosport 1).



Напомним, лидером мужского общего зачёта «Тур де Ски» является россиянин Александр Большунов.