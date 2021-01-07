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«Тур де Ски» — 2021: расписание и время трансляций

«Тур де Ски» — 2021: расписание и время трансляций
Другие / Лыжный спорт 0
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10 января 2021 года в Валь-ди-Фьемме (Италия) завершится многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Транслировать «Тур де Ски» будут телеканалы Eurosport и «Матч ТВ».

Расписание оставшихся гонок «Тур де Ски»

8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль («Матч ТВ»).
17:35. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль («Матч ТВ»).

9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
12:30. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация («Матч ТВ»).
15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль («Матч ТВ»).

10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
14:45. Масс-старт в гору, женщины, 10 км, свободный стиль («Матч ТВ» и Eurosport 1).
17:35. Масс-старт в гору, мужчины, 10 км свободный стиль («Матч ТВ» и Eurosport 1).

Напомним, лидером мужского общего зачёта «Тур де Ски» является россиянин Александр Большунов.

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