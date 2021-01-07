Ступак: организм говорил мне: «Я не готов, Юлия»
Российская лыжница Юлия Ступак, одержавшая победу в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски», рассказала о непростом периоде в карьере после рождения ребёнка.
«Это был очень сложный год для меня. Организм говорил мне: „Я не готов, Юлия“. Мне пришлось проделать огромную работу, но я продвигалась вперёд с каждым месяцем. Теперь мне удалось вновь подняться на подиум. Сегодня я была в отличной форме. Надеюсь, в Валь-ди-Фьемме буду прибавлять с каждой гонкой. В гонке преследования мне удавалось очень хорошо сотрудничать с Эббой Андерсон», — приводит слова Ступак Aftonbladet.
Ступак поднялась на третье место в общем зачёте «Тур де Ски». Завтра, 8 января, в Валь-ди-Фьемме пройдут масс-старты классическим стилем.
Российская лыжница разрыдалась после финиша. Но через пять минут танцевала на камеру
Юлия Ступак выиграла классическую гонку на «Тур де Ски». А потом зажигала под «Мама Люба, давай!»
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