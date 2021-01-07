Юлия Ступак: Вяльбе сказала, что мне будет нелегко после беременности
Российская лыжница Юлия Ступак рассказала, как отреагировала на слова президента Федерации лыжной гонок России Елены Вяльбе о рождении ребёнка. Ранее сообщалось, что по окончании сезона-2018/2019 Вяльбе собрала команду, сказав лыжницам, что предстоит сезон без главных стартов и сейчас самое время родить ребёнка. Её послушались сразу четыре лыжницы — Юлия Ступак, Анастасия Седова, Елена Соболева и Татьяна Алёшина.
«Мы часто общаемся с Еленой Вяльбе. Она сказала, что мне будет нелегко после беременности, но организм станет сильнее, чем был раньше. Я счастлива.
Мой сын сейчас в России вместе с моей семьёй и, конечно, мужем. После «Тур де Ски» я отправлюсь домой. Я не видела сына уже около месяца", — приводит слова Ступак Aftonbladet.
Ступак: организм говорил мне: «Я не готов, Юлия»
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