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«Скоро я буду именно так просыпаться». Юлия Ступак показала милое видео с маленьким сыном

«Скоро я буду именно так просыпаться». Юлия Ступак показала милое видео с маленьким сыном
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Юлия Ступак выложила в «Инстаграме» видео, в котором показано, как просыпается её маленький сын Арсений. Напомним, вчера, 6 января, Ступак выиграла гонку преследования на пятом этапе многодневки «Тур де Ски», в этот день её сыну исполнился один год.

«Скоро я буду именно так просыпаться. Для меня сегодня большой день, ведь ровно год назад ты появился на свет. Мы тебя так ждали, наш Арсений! Никита, благодарю тебя. Безмерно счастлива с тобой», — подписала она видео.

Посмотреть видео можно в «инстаграме» Юлии Ступак.

После победы в гонке преследования Юлия Ступак поднялась с четвёртого на третье место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». Её отставание от Джессики Диггинс составляет 58 секунд.

Юлия Ступак стала первой за 21 год россиянкой, выигравшей гонку преследования на этапе КМ
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