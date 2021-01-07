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Татьяна Сорина заявила, что недовольна шестым местом в гонке преследования на «Тур де Ски»

Татьяна Сорина заявила, что недовольна шестым местом в гонке преследования на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Татьяна Сорина прокомментировала выступление в гонке преследования на пятом этапе «Тур де Ски». Спортсменка заняла шестое место, в общем зачёте она располагается на пятой позиции, уступая Джессике Диггинс 1 минуту 53 секунды.

«Была задача приблизиться к впереди идущим спортсменкам как можно быстрее, чтобы работать вместе, но темп у них был высокий. Да, на первом круге мы с Кристой Пярмякоски что-то сократили до 23-25 секунд, но догнать не получилось, и мы вдвоём работали всю дистанцию.

Если честно, я не очень довольна результатом, надеялась, что можно будет подобраться ближе. С другой стороны, выложилась полностью, быстрее побежать эту гонку я не могла», — цитирует Сорину «Матч ТВ».

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