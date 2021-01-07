Норвежский эксперт: Диггинс — фаворит «Тур де Ски», но мы не знаем, что покажет Ступак

Норвежский эксперт Торгейр Бьёрн определил фаворитов «Тур де Ски» у женщин. Заключительные старты многодневки пройдут в Валь-ди-Фьемме (Италия) с 8 по 10 января. В общем зачёте лидирует американка Джессика Диггинс. Россиянка Юлия Ступак занимает третье место.

«Фрида Карлссон сейчас находится в кризисе. Она выступает ниже своего уровня, в том числе в техническом плане. Диггинс теперь является фаворитом «Тур де Ски», но мы не знаем, что покажет Ступак на альпийских склонах. Эбба Андерссон также уже показывала свою силу раньше», — приводит слова Бьёрна Dagbladet.

Вчера, 6 января, Ступак стала победительницей гонки преследования на этапе в Тоблахе (Италия). Завтра в Валь-ди-Фьемме пройдут масс-старты классическим стилем.