Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Мария Ласицкене выиграла «Рождественские старты» в Екатеринбурге

Мария Ласицкене выиграла «Рождественские старты» в Екатеринбурге
Другие / Лёгкая атлетика 0
Аудио-версия:

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей ежегодного турнира «Рождественские старты», проходящего в Екатеринбурге. Взяв высоту 1,92 метра, она опередила олимпийскую чемпионку 2012 года Анну Чичерову, результат которой составил 1,89 м.

В состязаниях мужчин победу одержал Михаил Акименко — 2,30 м. Вторым стал Даниил Цыплаков — 2,25 м.

Мария Ласицкене — первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжке в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин), двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021