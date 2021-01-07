Мария Ласицкене выиграла «Рождественские старты» в Екатеринбурге

Прыгунья в высоту Мария Ласицкене стала победительницей ежегодного турнира «Рождественские старты», проходящего в Екатеринбурге. Взяв высоту 1,92 метра, она опередила олимпийскую чемпионку 2012 года Анну Чичерову, результат которой составил 1,89 м.
В состязаниях мужчин победу одержал Михаил Акименко — 2,30 м. Вторым стал Даниил Цыплаков — 2,25 м.
Мария Ласицкене — первая и единственная в истории трёхкратная чемпионка мира в прыжке в высоту (как среди мужчин, так и среди женщин), двукратная чемпионка мира в помещении, чемпионка Европы, двукратная чемпионка Европы в помещении, трёхкратная победительница командного чемпионата Европы, двукратная победительница Континентального кубка IAAF, четырёхкратная чемпионка России, пятикратная чемпионка России в помещении, чемпионка летних юношеских Олимпийских игр 2010 года.
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