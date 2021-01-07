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Карлссон — о «Тур де Ски»: нет смысла выступать, если не можешь выкладываться по полной

Карлссон — о «Тур де Ски»: нет смысла выступать, если не можешь выкладываться по полной
Другие / Лыжный спорт 0

Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон прокомментировала выступление в гонке преследования на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе. Она заняла 13-е место. Участие Фриды в гонке было под вопросом из-за повреждения. Шведка неудачно упала, когда подтягивалась на дверном проёме в отеле.

«Это была нелёгкая борьба. Было ощущение, что в ногах нет сил. Не думаю, что для меня было опасно стартовать в этой гонке, но я была подавлена. Нет смысла выступать, если не можешь выкладываться по полной.

Продолжу ли выступать дальше? «Тур» не является моей целью в этом сезоне, так что я оценю все «за» и «против»", — приводит слова Карлссон SVT.

В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует американка Джессика Диггинс. Россиянка Юлия Ступак идёт третьей.

Фрида Карлссон показала средний палец дверному косяку, не выдержавшему её веса
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