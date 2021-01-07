Фрида Карлссон не будет сниматься с «Тур де Ски»
Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон заверила, что не будет сниматься с многодневки «Тур де Ски», несмотря на повреждение. Спортсменка неудачно упала, когда подтягивалась на дверном проёме в отеле. Её участие в гонке преследования на пятом этапе было под вопросом, но Фрида вышла на старт и в итоге заняла 13-е место.
«Я постараюсь выступить как можно лучше. Если организм отреагирует как следует, то я определённо буду бороться за победу», — приводит слова Карлссон Aftonbladet.
В общем зачёте «Тур де Ски» Карлссон занимает четвёртое место, уступая 1 минуту и 29 секунд лидеру — американке Джессике Диггинс. Завтра, 8 января, в рамках многодневки пройдёт масс-старт в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Карлссон — о «Тур де Ски»: нет смысла выступать, если не можешь выкладываться по полной
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