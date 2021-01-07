В ФЛГР раскрыли секрет успеха российских лыжников на «Тур де Ски»

Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), бронзовый призёр ЧМ-2001 Сергей Крянин объяснил, в чём заключается секрет успеха российских лыжников на «Тур де Ски».
После пяти этапов мужской зачёт «Тур де Ски» возглавляет Александр Большунов, опережающий Артёма Мальцева. Помимо них в топ-6 ещё три россиянина: Денис Спицов, Иван Якимушкин и Евгений Белов. В женском зачёте лучшей представительницей России является Юлия Ступак, занимающая третье место.
«Секрет успеха наших лыжников – во внутренней конкуренции и грамотно выстроенной системе. Ведь Алексей Червоткин и Александр Большунов выросли из молодёжной сборной. В команде есть три равноценные группы, которые конкурируют между собой, плюс явный лидер в лице Большунова.
Уверен, что он был готов бороться и с Йоханнесом Клебо. И теперь, пусть даже норвежец не приехал, спокойно выходит и делает свою работу. Это не наши проблемы, что норвежцев нет. Главное, что россияне выступают выше всяких похвал», — цитируют Крянина «Известия».
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