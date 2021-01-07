У шведской лыжницы Линн Сван обнаружен коронавирус
Шведская лыжница Линн Сван заразилась коронавирусом, сообщает SVT.
«Мы выясняем, может ли результат теста быть ложноположительным. У Линн очень сбалансированный подход к соревнованиям. Сейчас она чувствует себя отлично. По её мнению, её организм хорошо отреагировал на вчерашнюю гонку», — прокомментировал врач сборной Швеции Пер Андрессон.
Сообщается, что лыжница изолирована до проведения ПЦР-теста, запланированного на завтра, 8 января.
1 января Сван стала победительницей спринтерской гонки на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария), 3 января показала лучший результат в масс-старте. Вчера, 6 января, на пятом этапе многодневки шведская лыжница финишировала 23-й в гонке преследования.
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