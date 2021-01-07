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Скончался олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселёв

Скончался олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселёв
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийский чемпион в толкании ядра в составе сборной СССР Владимир Киселёв скончался в возрасте 64 лет, сообщил заместитель мэра города Кременчуга Полтавской области Руслан Проценко.

«Сегодня не стало олимпийского чемпиона, почётного гражданина Кременчуга Владимира Киселёва. Царство небесное, вечная память легенде», — написал Проценко на своей странице в "Фейсбуке".

Причина смерти Киселёва неизвестна.

Владимир Киселёв родился в 1957 году в Кемеровской области. Киселёв — чемпион Европы среди юниоров (1978 год), бронзовый призёр чемпионата Европы в закрытом помещении (1979), олимпийский чемпион в толкании ядра (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980), бронзовый призёр соревнований «Дружба-84».

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