Скончался олимпийский чемпион в толкании ядра Владимир Киселёв
Олимпийский чемпион в толкании ядра в составе сборной СССР Владимир Киселёв скончался в возрасте 64 лет, сообщил заместитель мэра города Кременчуга Полтавской области Руслан Проценко.
«Сегодня не стало олимпийского чемпиона, почётного гражданина Кременчуга Владимира Киселёва. Царство небесное, вечная память легенде», — написал Проценко на своей странице в "Фейсбуке".
Причина смерти Киселёва неизвестна.
Владимир Киселёв родился в 1957 году в Кемеровской области. Киселёв — чемпион Европы среди юниоров (1978 год), бронзовый призёр чемпионата Европы в закрытом помещении (1979), олимпийский чемпион в толкании ядра (1980), заслуженный мастер спорта СССР (1980), бронзовый призёр соревнований «Дружба-84».
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