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«Наша снегурочка!» Пользователи оценили видео, на котором Солдатова спускается с горки

«Наша снегурочка!» Пользователи оценили видео, на котором Солдатова спускается с горки
Другие / Прочие виды спорта 0
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Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая недавно завершила карьеру, разместила на своей официальной странице в «Инстаграме» несколько фотографий и одно видео, на которых демонстрируется, как она спускается с горки.

Посмотреть фотографии и видео можно на официальной странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики Солдатовой оценили спуск Александры. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Какая прелесть!»
«Наша снегурочка!»
«Неземная красота».

В феврале 2020 года Солдатова приостановила карьеру, чтобы решить проблемы со здоровьем. Гимнастка страдала расстройством пищевого поведения. Осенью 22-летняя Александра сообщила, что вылечилась, но возвращения в спорт не случилось. 24 декабря спортсменка объявила о завершении карьеры.

«Как же я полюбила фигурное катание!» Александра Солдатова прокатилась на коньках
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