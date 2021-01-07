«Наша снегурочка!» Пользователи оценили видео, на котором Солдатова спускается с горки

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая недавно завершила карьеру, разместила на своей официальной странице в «Инстаграме» несколько фотографий и одно видео, на которых демонстрируется, как она спускается с горки.

Посмотреть фотографии и видео можно на официальной странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

Подписчики Солдатовой оценили спуск Александры. Вот что они написали в комментариях к соответствующему посту.

«Какая прелесть!»

«Наша снегурочка!»

«Неземная красота».



В феврале 2020 года Солдатова приостановила карьеру, чтобы решить проблемы со здоровьем. Гимнастка страдала расстройством пищевого поведения. Осенью 22-летняя Александра сообщила, что вылечилась, но возвращения в спорт не случилось. 24 декабря спортсменка объявила о завершении карьеры.