Два представителя сборной Финляндии по лыжным гонкам заразились коронавирусом

Сборная Финляндии по лыжным гонкам на своей официальной странице в «Твиттере» сообщила, что тесты двух представителей команды показали положительный результат на коронавирус.



Отмечается, что результаты стали известны ещё вчера, 6 января. О ком именно идёт речь, пока не сообщается. Оба человека изолированы и ожидают контрольного теста, который будет проведён позже.



Cегодня, 7 января, стало известно, что коронавирусом заразилась шведская лыжница Линн Сван.

Напомним, сборная Норвегии отказалась принимать участие в «Тур де Ски» из-за страха заразиться коронавирусом. Норвежской стороне не понравилось, что соревнование проходит не в одном городе, а сразу в трёх. Это, по мнению норвежцев, существенно повышает риск заражения спортсменов COVID-19.