Два представителя сборной Финляндии по лыжным гонкам заразились коронавирусом
Сборная Финляндии по лыжным гонкам на своей официальной странице в «Твиттере» сообщила, что тесты двух представителей команды показали положительный результат на коронавирус.
Отмечается, что результаты стали известны ещё вчера, 6 января. О ком именно идёт речь, пока не сообщается. Оба человека изолированы и ожидают контрольного теста, который будет проведён позже.
Cегодня, 7 января, стало известно, что коронавирусом заразилась шведская лыжница Линн Сван.
Напомним, сборная Норвегии отказалась принимать участие в «Тур де Ски» из-за страха заразиться коронавирусом. Норвежской стороне не понравилось, что соревнование проходит не в одном городе, а сразу в трёх. Это, по мнению норвежцев, существенно повышает риск заражения спортсменов COVID-19.
У шведской лыжницы Линн Сван обнаружен коронавирус
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