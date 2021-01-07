Бородавко отреагировал на заражение коронавирусом Линн Сван и двух финнов

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на новость о заражении коронавирусом шведской лыжницы Линн Сван и двух представителей сборной Финляндии. Новость об их заражении стала известна сегодня, 7 января.



«Мне только что подтвердили, что в команде Швеции и Финляндии один и два положительных теста соответственно. По поводу Линн Сван не знаю, кто-то уже знает больше нас.



Что касается нашей команды, у всех негативные тесты, и весь состав в полной мере готовится к стартам», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, сборная Норвегии отказалась принимать участие в «Тур де Ски» из-за страха заразиться коронавирусом. Норвежской стороне не понравилось, что соревнование проходит не в одном городе, а сразу в трёх. Это, по мнению норвежцев, существенно повышает риск заражения спортсменов COVID-19.