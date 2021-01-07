Мария Лацискене: познакомилась с президентом ВФЛА. Федерация работает, это радует

Российская прыгунья в высоту, трёхкратная чемпионка мира Мария Ласицкене рассказала о знакомстве с президентом Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Петром Ивановым.

«Познакомились я и мой тренер Геннадий Гарикович (Габрилян) с Петром Валерьевичем, пообщались. Мы работаем, и федерация работает. Это радует», — приводит слова Ласицкене «Р-Спорт».

Напомним, 26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение федерации. В декабре 2020 года WA согласовала версию стратегического плана по восстановлению ВФЛА.