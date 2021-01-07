Вся сборная Швеции по лыжным гонкам может быть отстранена от «Тур де Ски»

В случае положительного контрольного теста (ПЦР) шведской лыжницы Линн Сван вся сборная Швеции по лыжным гонкам может быть отстранена от «Тур де Ски».

«Сейчас в первую очередь нам нужно сделать правильную оценку произошедшего. Мы постоянно обсуждаем нынешнюю ситуацию. Я также веду тесный диалог с коллегами насчёт того, как нам лучше с этим справиться. Это чрезвычайно сложный вопрос, и важно быть предельно осторожным в принятии тех или иных решений. Мы очень серьёзно относимся к этому вирусу.

Может ли вся команда сняться с соревнований? Сейчас мы ничего не исключаем. Мы готовы к разным сценариям», — приводит слова врача сборной Швеции Пера Андерссона Aftonbladet.

«Чётких правил Международной федерации лыжного спорта (FIS) по этому вопросу нет. Решение будут принимать власти Италии», — сказал рейс-директор FIS Пьер Миньере.

Напомним, сегодня, 7 января, стало известно, что коронавирусом заразилась шведская лыжница Линн Сван и два представителя сборной Финляндии.