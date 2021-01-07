Александр Жуков — о результатах россиян на «Тур де Ски»: они творят что-то невероятное

Первый вице-спикер Госдумы РФ, почётный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал выступление российских лыжников на «Тур де Ски».



«Российские лыжники творят что-то невероятное. Понятно, что нет норвежцев, но даже если бы они участвовали, то наши в любом случае были бы в лидерах.



Видно, что в Федерации лыжных гонок России выстроен качественный спортивный процесс, поэтому успехи спортсменов не носят единичный характер. Не один Большунов творец нашего успеха, есть ещё и солидная бригада за ним. Много молодых и талантливых ребят, которые создают конкуренцию. И девочки классно выступают», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».



Напомним, вчера, 6 января, россияне заняли первые пять мест в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Россиянка Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования.

Легков: думаю, норвежцы сейчас, не ходя в баню, сидят и потеют