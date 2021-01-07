Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Александр Жуков — о результатах россиян на «Тур де Ски»: они творят что-то невероятное

Александр Жуков — о результатах россиян на «Тур де Ски»: они творят что-то невероятное
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Первый вице-спикер Госдумы РФ, почётный глава Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков прокомментировал выступление российских лыжников на «Тур де Ски».

«Российские лыжники творят что-то невероятное. Понятно, что нет норвежцев, но даже если бы они участвовали, то наши в любом случае были бы в лидерах.

Видно, что в Федерации лыжных гонок России выстроен качественный спортивный процесс, поэтому успехи спортсменов не носят единичный характер. Не один Большунов творец нашего успеха, есть ещё и солидная бригада за ним. Много молодых и талантливых ребят, которые создают конкуренцию. И девочки классно выступают», — приводит слова Жукова «Р-Спорт».

Напомним, вчера, 6 января, россияне заняли первые пять мест в гонке преследования классическим стилем на 15 км на этапе «Тур де Ски» в Тоблахе (Италия). Россиянка Юлия Ступак одержала победу в гонке преследования.

Легков: думаю, норвежцы сейчас, не ходя в баню, сидят и потеют
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021