ВАДА ожидает публикацию полного текста решения CAS в ближайшее время

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ожидает публикации полного текста решения CAS по делу РУСАДА в ближайшее время.
«Несмотря на то, что решение CAS в значительной степени подтверждает рекомендацию, вынесенную в ноябре 2019 года независимым комитетом ВАДА, мы по-прежнему разочарованы тем, что эта рекомендация не была поддержана в полном объёме. Теперь мы ожидаем, что полностью обоснованное решение будет опубликовано CAS в ближайшее время в соответствии с требованиями Международного стандарта соблюдения кодекса подписавшими его сторонами (ISCCS)», — говорится в сообщении ВАДА, опубликованном на официальном сайте.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.
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