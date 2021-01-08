ВАДА ожидает публикацию полного текста решения CAS в ближайшее время

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) ожидает публикации полного текста решения CAS по делу РУСАДА в ближайшее время.

«Несмотря на то, что решение CAS в значительной степени подтверждает рекомендацию, вынесенную в ноябре 2019 года независимым комитетом ВАДА, мы по-прежнему разочарованы тем, что эта рекомендация не была поддержана в полном объёме. Теперь мы ожидаем, что полностью обоснованное решение будет опубликовано CAS в ближайшее время в соответствии с требованиями Международного стандарта соблюдения кодекса подписавшими его сторонами (ISCCS)», — говорится в сообщении ВАДА, опубликованном на официальном сайте.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года.