Марит Бьорген не пустят на Марчалонгу. Она забыла зарегистрироваться в системе ADAMS

Знаменитая норвежская лыжница Марит Бьорген, которая восемь раз становилась сильнейшей на Олимпиаде, не сможет выступить в лыжном марафоне «Марчалонга», который состоится в январе 2021 года, информирует NRK. Напомним, два года назад спортсменка объявила о завершении карьеры.
Сообщается, что для того, чтобы участвовать в марафоне Бьорген должна была заранее зарегистрироваться в системе антидопингового администрирования и управления (ADAMS). Однако, она это не сделала и, таким образом, не сможет принимать участие в любых соревнованиях до 28 февраля. Спортсменка хотела сократить этот срок, однако ей было отказано. Отмечается, что сами организаторы итальянского марафона были заинтересованы в участии норвежской лыжницы.
Бьорген — обладательница наибольшего количества наград в истории зимних Олимпийских игр среди всех спортсменов (15), 18-кратная чемпионка мира (рекорд в истории соревнований), многократная чемпионка Норвегии, четырёхкратная обладательница Кубка мира (2004/05, 2005/06, 2011/12, 2014/15).
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