Повторный тест на коронавирус шведской лыжницы Сван показал отрицательный результат

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Тест шведской лыжницы Линн Сван показал отрицательный результат, сообщает Aftonbladet.

Сообщается, что по прибытии в Валь-ди-Фьемме лыжница сдала экспресс-тест, который показал положительный результат. Однако после этого Сван прошла более точный ПЦР тест и результат оказался отрицательным.

«Мы думали и надеялись, что тест ПЦР будет отрицательным, и пришло сообщение, которое принесло нам обоим облегчение», — прокомментировал ситуацию менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём.

Таким образом, Сван сможет принять участие в масс-старте, который пройдёт в пятницу, 8 января.

1 января Сван стала победительницей спринтерской гонки на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария), 3 января показала лучший результат в масс-старте. 6 января, на пятом этапе многодневки шведская лыжница финишировала 23-й в гонке преследования.