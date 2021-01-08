Повторный тест на коронавирус шведской лыжницы Сван показал отрицательный результат

Тест шведской лыжницы Линн Сван показал отрицательный результат, сообщает Aftonbladet.
Сообщается, что по прибытии в Валь-ди-Фьемме лыжница сдала экспресс-тест, который показал положительный результат. Однако после этого Сван прошла более точный ПЦР тест и результат оказался отрицательным.
«Мы думали и надеялись, что тест ПЦР будет отрицательным, и пришло сообщение, которое принесло нам обоим облегчение», — прокомментировал ситуацию менеджер сборной Швеции Андерс Быстрём.
Таким образом, Сван сможет принять участие в масс-старте, который пройдёт в пятницу, 8 января.
1 января Сван стала победительницей спринтерской гонки на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-Мюстайре (Швейцария), 3 января показала лучший результат в масс-старте. 6 января, на пятом этапе многодневки шведская лыжница финишировала 23-й в гонке преследования.
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