Повторные тесты членов лыжной сборной Финляндии на COVID-19 дали отрицательный результат
Повторные тесты на коронавирус двух представителей сборной Финляндии по лыжным гонкам дали отрицательный результат, сообщает Ilta-Sanomat.
Вчера, 7 января, сборная Финляндии на своей странице в «Твиттере» проинформировала, что тесты двух представителей команды показали положительный результат на COVID-19. О ком именно шла речь, не сообщалось. Оба человека были изолированы.
Ранее положительным также оказался результат первого теста шведской лыжницы Линн Сван. Это ставило под вопрос участие сборной Швеции в оставшихся гонках «Тур де Ски», однако повторный тест показал отрицательный результат.
Сегодня на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме пройдут масс-старты классическим стилем. Многодневка завершится 10 января.
Два представителя сборной Финляндии по лыжным гонкам заразились коронавирусом
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