Марит Бьорген назвала лыжниц, которых опасается Терезе Йохауг

Восьмикратная олимпийская чемпионка бывшая норвежская лыжница Марит Бьорген предположила, что её соотечественница Терезе Йохауг переживает по поводу пропуска «Тур де Ски». Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки из-за опасений заразиться коронавирусом.

«Думаю, мысли о „Тур де Ски“ не выходят у неё из головы. Наверное, она размышляет, как смогла бы соревноваться с Фридой Карлссон и Эббой Андерсон. Это две сильные соперницы, которых Йохауг опасается в Кубке мира. Но сейчас Терезе старается найти лучший выход из ситуации и тренируется дома.

В будущем Фрида займёт место Терезе. Но пока Терезе слишком стабильна. Она очень хорошо тренируется уже много лет. Фрида может бросить вызов Йохауг в отдельных гонках, но ей потребуются годы, чтобы стать столь же стабильной как Терезе", — цитирует Бьорген Expressen.