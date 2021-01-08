Фрида Карлссон рассказала о плане на масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме

Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о планах на масс-старт классическим стилем, который состоится в рамках этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) сегодня, 8 января.

«Если хочешь оставить соперниц позади, нужно очень хорошо поработать на подъёме. На других участках трассы оторваться будет сложно. Мы с Эббой Андерсон постараемся общаться во время гонки, чтобы всё время поддерживать высокую скорость.

В прошлом году почти до финиша сохранялась единая группа, так что в этот раз нужно будет что-то делать. На подъёме надо будет атаковать", — приводит слова Карлссон Expressen.

В общем зачёте «Тур де Ски» Карлссон занимает четвёртое место, уступая 1 минуту и 29 секунд лидеру — американке Джессике Диггинс.