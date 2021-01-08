Фрида Карлссон рассказала о плане на масс-старт на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме
Чемпионка мира 2019 года шведская лыжница Фрида Карлссон рассказала о планах на масс-старт классическим стилем, который состоится в рамках этапа «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) сегодня, 8 января.
«Если хочешь оставить соперниц позади, нужно очень хорошо поработать на подъёме. На других участках трассы оторваться будет сложно. Мы с Эббой Андерсон постараемся общаться во время гонки, чтобы всё время поддерживать высокую скорость.
В прошлом году почти до финиша сохранялась единая группа, так что в этот раз нужно будет что-то делать. На подъёме надо будет атаковать", — приводит слова Карлссон Expressen.
В общем зачёте «Тур де Ски» Карлссон занимает четвёртое место, уступая 1 минуту и 29 секунд лидеру — американке Джессике Диггинс.
Фрида Карлссон не будет сниматься с «Тур де Ски»
Рекомендуем вам
- 8 января 2021
-
12:00
-
11:44
-
10:43
-
09:50
-
02:34
-
01:22
-
00:43
- 7 января 2021
-
20:58
-
19:12
-
18:46
-
17:40
-
17:40
-
17:36
-
17:29
-
17:26
-
17:07
-
16:20
-
15:48
-
15:44
-
15:11
-
13:28
-
13:10
-
12:05
-
10:44
-
10:18
-
10:17
-
09:32
-
09:17
-
00:13
- 6 января 2021
-
21:25
-
20:53
-
20:42
-
20:24
-
20:03
-
19:57
Партнерский контент
Рекомендуем вам