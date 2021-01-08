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В сборной Норвегии назвали условие допуска лыжников на чемпионат мира

В сборной Норвегии назвали условие допуска лыжников на чемпионат мира
Другие / Лыжный спорт 0
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Спортивный директор сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг рассказал, что для попадания на чемпионат мира норвежские спортсмены должны выступить на ближайших этапах Кубке мира.

«Если спортсмен хочет попасть на ЧМ, он должен принять участие в Кубке мира. Мы поедем в Лахти и Фалун», — приводит слова Бьервига VG.

Напомним, этап в Лахти (Финляндия) пройдёт с 23 по 24 января, в Фалуне (Швеция) — с 29 по 31 января. Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Оберстдорфе (Германия) с 23 февраля по 7 марта.

Также сообщается, что первым этапом отбора для норвежцев станут гонки Кубка Норвегии, проходящего в настоящее время. Затем сильнейшие спортсмены выступят на чемпионате Норвегии в Тронхейме. 1 февраля объявят состав сборной на ЧМ-2021, а 19 февраля лыжники вместе с прыгунами с трамплина и двоеборцами вылетят в Оберстдорф.

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