Призёр ОИ Коростелёва спрогнозировала тактику Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»

Бронзовый призёр Олимпиады-2010 в командном спринте Наталья Коростелёва предположила, какую тактику может избрать лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов в масс-старте на «Тур де Ски», который состоится сегодня, 8 января.

«Не думаю, что Александр Большунов постарается с самого начала обеспечить себе отрыв. Он побежит в свою силу и будет контролировать ситуацию. Плюс завтра спринт классический, где тоже может случиться всякое. Большунов сейчас находится в хорошей и спокойной ситуации.

Трасса в Валь-ди-Фьемме своеобразная. Здесь есть крутые подъёмы, затяжной подъём, опять-таки горы. Уже который день гонок, и всё это время лыжники проводят в горах, поэтому интересно посмотреть, как организм спортсменов отреагирует на это всё», — рассказала Коростелёва в эфире «Матч ТВ».