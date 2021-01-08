Вальнес опередил Клебо в квалификации спринта на Кубке Норвегии

Эрик Вальнес стал победителем квалификации на Кубке Норвегии в Люгне. Второе место занял трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 Йоханнес Клебо. Он проиграл Вальнесу 0,86 секунды. Третьим стал Пол Голберг.
Квалификацию спринта у женщин выиграла Тириль Уднес Венг. 0,52 секунды ей уступила Ане Аппельквист Стенсет. Финальный этап соревнований также состоится сегодня, 8 января.
Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.
Спортивный директор сборной Норвегии Эспен Бьервиг сообщил, что для попадания на чемпионат мира норвежские спортсмены должны выступить на ближайших этапах Кубка мира.
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