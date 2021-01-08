Йоханнес Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии

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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринта на Кубке Норвегии в Люгне. Второе место занял Эрик Вальнес. Третьим стал Сиверт Вииг.

У женщин победила Анна Свендсен. Второй результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг. Тройку призёров замкнула Матильде Мюрвольд.

Лыжные гонки. Кубок Норвегии. Люгне

Спринт. Классический стиль. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо – 3.23,03.

2. Эрик Вальнес – +0,66.

3. Сиверт Вииг – +0,84.

Спринт. Женщины

1. Анна Свендсен – 3.28,66.

2. Тириль Уднес Венг – +3,15.

3. Матильде Мюрвольд – +3,77.

Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.