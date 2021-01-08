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Йоханнес Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии

Йоханнес Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии
Другие / Лыжный спорт 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринта на Кубке Норвегии в Люгне. Второе место занял Эрик Вальнес. Третьим стал Сиверт Вииг.

У женщин победила Анна Свендсен. Второй результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг. Тройку призёров замкнула Матильде Мюрвольд.

Лыжные гонки. Кубок Норвегии. Люгне
Спринт. Классический стиль. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо – 3.23,03.
2. Эрик Вальнес – +0,66.
3. Сиверт Вииг – +0,84.

Спринт. Женщины
1. Анна Свендсен – 3.28,66.
2. Тириль Уднес Венг – +3,15.
3. Матильде Мюрвольд – +3,77.

Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.

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