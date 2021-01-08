Йоханнес Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, обладатель Кубка мира сезонов-2017/2018 и 2018/2019 лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо стал победителем спринта на Кубке Норвегии в Люгне. Второе место занял Эрик Вальнес. Третьим стал Сиверт Вииг.
У женщин победила Анна Свендсен. Второй результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг. Тройку призёров замкнула Матильде Мюрвольд.
Лыжные гонки. Кубок Норвегии. Люгне
Спринт. Классический стиль. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо – 3.23,03.
2. Эрик Вальнес – +0,66.
3. Сиверт Вииг – +0,84.
Спринт. Женщины
1. Анна Свендсен – 3.28,66.
2. Тириль Уднес Венг – +3,15.
3. Матильде Мюрвольд – +3,77.
Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.
- 8 января 2021
-
16:52
-
16:31
-
16:26
-
16:19
-
16:19
-
16:15
-
16:10
-
16:08
-
15:59
-
15:55
-
15:28
-
14:54
-
13:15
-
13:02
-
12:00
-
11:44
-
10:43
-
09:50
-
02:34
-
01:22
-
00:43
- 7 января 2021
-
20:58
-
19:12
-
18:46
-
17:40
-
17:40
-
17:36
-
17:29
-
17:26
-
17:07
-
16:20
-
15:48
-
15:44
-
15:11
-
13:28