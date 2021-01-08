Россиянин Третьяков во второй раз в карьере выиграл чемпионат Европы по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Винтерберге (Германия). Показав результат 1 минута 52,36 секунды, он опередил латвийца Мартиньша Дукурса и немца Александера Гасснера, которые стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно.
Также в топ-10 оказались Даниил Романов (7-й) и Никита Трегубов (9-й).
Александр Третьяков — первый в истории российского скелетона олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира. Первую золотую медаль чемпионата Европы он выиграл в 2007 году.
Скелетон. Чемпионат Европы. Винтерберг (Германия)
1. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,36
2. Мартиньш Дукурс (Латвия) — +0,17
3. Александер Гасснер (Германия) — +0,21…
7. Даниил Романов (Россия) — +0,75…
9. Никита Трегубов (Россия) — +0,98.
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