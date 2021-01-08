Россиянин Третьяков во второй раз в карьере выиграл чемпионат Европы по скелетону

Российский скелетонист Александр Третьяков стал победителем чемпионата Европы, который проходит в Винтерберге (Германия). Показав результат 1 минута 52,36 секунды, он опередил латвийца Мартиньша Дукурса и немца Александера Гасснера, которые стали серебряным и бронзовым призёрами соответственно.



Также в топ-10 оказались Даниил Романов (7-й) и Никита Трегубов (9-й).



Александр Третьяков — первый в истории российского скелетона олимпийский чемпион, чемпион мира и двукратный обладатель Кубка мира. Первую золотую медаль чемпионата Европы он выиграл в 2007 году.



Скелетон. Чемпионат Европы. Винтерберг (Германия)



1. Александр Третьяков (Россия) — 1.52,36

2. Мартиньш Дукурс (Латвия) — +0,17

3. Александер Гасснер (Германия) — +0,21…

7. Даниил Романов (Россия) — +0,75…

9. Никита Трегубов (Россия) — +0,98.