Клебо — о соперничестве с Вальнесом: лучше бы я обошёл его в Руке, а не на Кубке Норвегии

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в противостоянии с Эриком Вальнесом в спринтерской гонке в рамках Кубка Норвегии в Люгне. Клебо опередил Вальнеса на 0,66 секунды.
На стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Вальнес обошёл Клебо.
«Лучше бы я обошёл его в Руке, а не здесь. Но я доволен тем, что после пролога у нас было ещё три старта. За этим я сюда и прибыл», — приводит слова Клебо NRK.
Тройку призёров в спринте замкнул Сиверт Вииг. У женщин победила Анна Свендсен. Второй результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг. Тройку призёров замкнула Матильде Мюрвольд.
Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.
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