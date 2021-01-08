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Клебо — о соперничестве с Вальнесом: лучше бы я обошёл его в Руке, а не на Кубке Норвегии

Клебо — о соперничестве с Вальнесом: лучше бы я обошёл его в Руке, а не на Кубке Норвегии
Другие / Лыжный спорт 0

Трёхкратный олимпийский чемпион лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в противостоянии с Эриком Вальнесом в спринтерской гонке в рамках Кубка Норвегии в Люгне. Клебо опередил Вальнеса на 0,66 секунды.

На стартовом этапе Кубка мира в Руке (Финляндия) Вальнес обошёл Клебо.

«Лучше бы я обошёл его в Руке, а не здесь. Но я доволен тем, что после пролога у нас было ещё три старта. За этим я сюда и прибыл», — приводит слова Клебо NRK.

Тройку призёров в спринте замкнул Сиверт Вииг. У женщин победила Анна Свендсен. Второй результат продемонстрировала Тириль Уднес Венг. Тройку призёров замкнула Матильде Мюрвольд.

Сборная Норвегии снялась с декабрьских этапов Кубка мира и январской многодневки «Тур де Ски» из-за опасений заразиться коронавирусом.

Йоханнес Клебо выиграл спринт на Кубке Норвегии
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