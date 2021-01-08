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Большунов повторил рекорд С. Устюгова по количеству побед подряд на «Тур де Ски»

Российский лыжник Александр Большунов, выиграв масс-старт классическим ходом на 15 км на шестом этапе «Тур де Ски», повторил рекорд Сергея Устюгова по количеству побед подряд на многодневке. Большунов, который на финише опередил итальянца Франческо де Фабиани на 1,8 секунды, одержал пятую победу подряд.

Напомним, места с третьего по пятое в гонке заняли россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин. Андрей Мельниченко стал седьмым, Денис Спицов — 20-м, Евгений Белов — 24-м, Артём Мальцев — 27-м, Александр Терентьев — 40-м, Глеб Ретивых — 48-м.

24-летний Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года, четырёхкратный серебряный призёр чемпионата мира 2019 года, обладатель «Большого хрустального глобуса» по итогам сезона-2019/2020, победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски»-2019/2020, двукратный обладатель «Малого хрустального глобуса» в дистанционном зачёте Кубка мира (2018/2019 и 2019/2020).