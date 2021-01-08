Червоткин: я надеялся, что Большунов будет работать, встал за ним. Оказалось, что ошибался

Российский лыжник Алексей Червоткин прокомментировал выступление в масс-старте классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Он занял третье место.



«Гонка сложилась хорошо. Сегодня чувствовал себя намного лучше, чем пару дней назад. Мог работать, мог терпеть. Обидно, что немного прозевал уход на спуске. Немного подзакислился и не успел подхватить ускорение, подстроиться под ребят. Видимо, мало опыта в таких сражениях. Но я всё равно очень доволен, третье место — это классно.



Рывок итальянца? Я надеялся, что Санёк будет работать, встал за ним. Оказалось, что немного ошибался. Они всё сделали до последнего подъёма», — сказал Червоткин в эфире «Матч ТВ».

Победителем гонки стал россиянин Александр Большунов.