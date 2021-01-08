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Большунов упрочил лидерство в общем зачёте «Тур де Ски», Мальцев упал со 2-го на 5-е место

Большунов упрочил лидерство в общем зачёте «Тур де Ски», Мальцев упал со 2-го на 5-е место
Другие / Лыжный спорт 0
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Российский лыжник Александр Большунов, выигравший масс-старт классическим ходом на шестом этапе «Тур де Ски», увеличил отрыв от преследователей в общем зачёте. Его преимущество над французом Морисом Манифика составляет 2 минуты 37 секунд.

Артём Мальцев, который перед масс-стартом занимал второе место в общем зачёте, занял в гонке лишь 27-е место и потерял сразу три строчки в общей классификации, пропустив не только Манифика, но и соотечественников Ивана Якимушкина и Дениса Спицова.

«Тур де Ски». Мужчины. Положение после 6-го этапа

1. Александр Большунов (Россия) — 2:57.09
2. Морис Манифика (Франция) — +2.37
3. Иван Якимушкин (Россия) — +2.47
4. Денис Спицов (Россия) — +2.50
5. Артём Мальцев (Россия) — +3.17
...7. Евгений Белов (Россия) — +4.19
...9. Андрей Мельниченко (Россия) — +4.46
...12. Илья Семиков (Россия) — +5.59
...16. Алексей Червоткин (Россия) — +6.42
...28. Александр Терентьев (Россия) — +8.37
...45. Глеб Ретивых (Россия) — 13.41.

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