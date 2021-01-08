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Мельниченко: Белову сломали палку, они там со шведом упали

Мельниченко: Белову сломали палку, они там со шведом упали
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Андрей Мельниченко поделился эмоциями после выступления в масс-старте на «Тур де Ски», где ему удалось занять седьмое место, и прокомментировал инцидент с Евгением Беловым. По словам Мельниченко, один из соперников сломал палку Белову, который занял в гонке 24-е место.

«Когда Белов уходил в отрыв, думал, что я отвалюсь. Он пошёл мощно. Я попытался сократить просвет, но не смог. Потом его догнал Артём Мальцев, и они вроде потише пошли. Но в итоге Женьку сломали палку, они там со шведом упали. Женьку очень сильно не повезло сегодня», — сказал Мельниченко в эфире «Матч ТВ».

Напомним, победу в гонке одержал Александр Большунов, который после этого упрочил лидерство в общем зачёте «Тур де Ски».

Большунов упрочил лидерство в общем зачёте «Тур де Ски», Мальцев упал со 2-го на 5-е место
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