Россиянин Белов и швед Поромо обвинили друг друга в нарушении правил на «Тур де Ски»

Российский лыжник Евгений Белов объяснил неудачное выступление в масс-старте на «Тур де Ски» (24-е место) со сломанной палкой. В возникновении проблем с инвентарём он обвинил шведа Виллиама Поромо.



«Поромо сломал мне палку в момент, когда мы выкатились на стадион. После этого моя гонка была испорчена. Очевидно, я зол. С Виллиамом я не разговаривал, так как не видел его после гонки», — цитирует Белова Expressen.



Судейская комиссия гонки наказала шведского лыжника жёлтой карточкой, однако сам Поромо считает, что именно Белов нарушал правила.



«Именно Белов наступил своей палкой на мою лыжу. Я упал. Обидная ситуация. Думаю, мы оба проклинаем друг друга. Обсудим с ним эту ситуацию при встрече. Очевидно, он рассчитывал на более высокий результат, так что мы оба недовольны», — заявил Поромо.

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