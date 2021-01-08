Евгений Белов — об инциденте со шведом Поромо: конечно, я злюсь. Ему нужно учиться

Российский лыжник Евгений Белов выразил недовольство поступком шведа Виллиама Поромо в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме. Поромо сломал палку россиянину при выходе на стадион.

«Он сломал мой инвентарь, конечно, я злюсь. Он поступил неправильно в тактическом плане. Конечно, он ещё молод. Ему нужно провести больше гонок, чтобы учиться», — приводит слова Белова Aftonbladet.

Судейская комиссия гонки наказала шведского лыжника жёлтой карточкой, при этом сам Поромо обвинил Белова в нарушении правил.

В итоге Белов финишировал 24-м, Поромо — 31-м. Пятую гонку подряд на «Тур де Ски» 2021 года выиграл россиянин Александр Большунов. Он лидирует в общем зачёте многодневки «Тур де Ски» завершится 10 января.