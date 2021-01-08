Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Крянин: Большунову важно быть первым, а все остальные должны быть сзади

Крянин: Большунову важно быть первым, а все остальные должны быть сзади
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Член президиума Федерации лыжных гонок России, бронзовый призёр чемпионата мира 2001 года Сергей Крянин прокомментировал победу Александра Большунова в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски».

«Одной из проблем молодого Большунова было неумение тактически правильно раскладывать свои силы в ходе гонки. Сейчас мы видим зрелого спортсмена, который рассчитывает свои силы и знает, где нужно сэкономить или прибавить. Сегодня он выстроил свою тактику, прекрасно зная финиш в Валь-ди-Фьемме, где лыжник, первый выбравшийся на этот бугорок, всегда проигрывает. Саша поэтому выбрал правильную позицию и шёл вторым, а потом за счёт правильной тактики и прохождения выиграл на спуске, после чего оказался недосягаемым.

Да, у Большунова сохранился бы большой отрыв от остальных в общем зачёте „Тура“, если бы он пришёл к финишу вторым или третьим. Но любой спортсмен, вне зависимости от своего состояния, должен себя настраивать на то, чтобы прийти первым. И Саша решает эту задачу, несмотря на своё большое преимущество. Ему важно быть первым, а все остальные должны быть сзади», — приводит слова Крянина ТАСС.

Большунов прокомментировал пятую победу подряд на «Тур де Ски»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021