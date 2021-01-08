Поромо извинился перед Беловым за сломанную палку в масс-старте на «Тур де Ски»
Представитель Швеции Виллиам Поромо извинился перед российским лыжником Евгением Беловым, сообщает Aftonbladet. В масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) Поромо при выходе на стадион сломал палку россиянину.
По данным источника, после того как спортсмены покинули микст-зону, Поромо нашёл Белова и попросил прощения за произошедшее.
Лыжники обвинили друг друга в нарушении правил, однако судейская комиссия гонки встала на сторону Белова и наказала шведского лыжника жёлтой карточкой.
В итоге Белов финишировал 24-м, Поромо — 31-м. Пятую гонку подряд на «Тур де Ски» 2021 года выиграл россиянин Александр Большунов. Он лидирует в общем зачёте многодневки «Тур де Ски», которая завершится 10 января.
Евгений Белов — об инциденте со шведом Поромо: конечно, я злюсь. Ему нужно учиться
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