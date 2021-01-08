Бородавко: начали привыкать не только к победам Большунова, но и к успехам остальных ребят

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал результат масс-старта на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Победу одержал Александр Большунов, места с третьего по пятое заняли россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин.

«Мы начинаем привыкать не только к золотым медалям Большунова, но и к удачным гонкам остальных наших ребят. Особенно радует, что у нас целая группа спортсменов отметилась призовыми местами на различных стартах. Всё это говорит лишь об одном — в команде высокая конкуренция. Многие спортсмены заряжены на результат и находятся в хорошей форме», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.