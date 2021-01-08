Дзюба — о победе Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»: какая машина, просто разорвал

Российский футболист, нападающий санкт-петербургского «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал победу лыжника Александра Большунова в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

«Какая машина, наш. Молодец, да? Большунов просто разорвал», — сказал Дзюба в «сториз» на своей странице в "Инстаграме".

Большунов выиграл пятую подряд гонку на «Тур де Ски» 2021 года. Он уверенно лидирует в общем зачёте многодневки, которая завершится 10 января.

Места с третьего по пятое в масс-старте заняли россияне Алексей Червоткин, Илья Семиков и Иван Якимушкин. Андрей Мельниченко стал седьмым, Денис Спицов — 20-м, Евгений Белов — 24-м, Артём Мальцев — 27-м, Александр Терентьев — 40-м, Глеб Ретивых — 48-м.