Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

Россиянка Наталья Непряева завоевала золотую медаль в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).

Второе место заняла Катарина Хенниг из Германии, в тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерссон. В топ-10 попали ещё три российские лыжницы: Алиса Жамбалова (7-е место), Юлия Ступак (8-е) и Яна Кирпиченко (10-е).

«Тур де Ски». 6-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Женщины. Масс-старт 10 км классическим ходом

1. Наталья Непряева (Россия) — 30.35,5

2. Катарина Хенниг (Германия) — +2,4

3. Эбба Андерссон (Швеция) — +4,1...

7. Алиса Жамбалова — +13,7

8. Юлия Ступак — +15,1...

10. Яна Кирпиченко — +27,3...

14. Татьяна Сорина — +49,8...

22. Анна Нечаевская — +1.19,0...

24. Христина Мацокина — +1.22,8...

35. Анастасия Фалеева (все — Россия) — +2.26,9.