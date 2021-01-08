Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»

Россиянка Наталья Непряева завоевала золотую медаль в масс-старте на этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
Второе место заняла Катарина Хенниг из Германии, в тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерссон. В топ-10 попали ещё три российские лыжницы: Алиса Жамбалова (7-е место), Юлия Ступак (8-е) и Яна Кирпиченко (10-е).
«Тур де Ски». 6-й этап. Валь-ди-Фьемме, Италия. Женщины. Масс-старт 10 км классическим ходом
1. Наталья Непряева (Россия) — 30.35,5
2. Катарина Хенниг (Германия) — +2,4
3. Эбба Андерссон (Швеция) — +4,1...
7. Алиса Жамбалова — +13,7
8. Юлия Ступак — +15,1...
10. Яна Кирпиченко — +27,3...
14. Татьяна Сорина — +49,8...
22. Анна Нечаевская — +1.19,0...
24. Христина Мацокина — +1.22,8...
35. Анастасия Фалеева (все — Россия) — +2.26,9.
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