Наталья Непряева прокомментировала победу в масс-старте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева прокомментировала победу в масс-старте на шестом этапе «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
«Сложилась очень тяжёлая борьба на трассе. Рада, что у меня получилось хорошо провести гонку. Самочувствие возвращается. Надеюсь, в дальнейшем всё будет хорошо. Цель на оставшиеся гонки „Тур де Ски“ — подняться как можно выше в общем зачёте и показать максимум», — сказала Непряева после гонки.
Второе место в масс-старте заняла представительница Германии Катарина Хенниг, в тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерссон. В топ-10 попали ещё три российские лыжницы: Алиса Жамбалова (7-е место), Юлия Ступак (8-е) и Яна Кирпиченко (10-е).
Многодневка «Тур де Ски» завершится 10 января.
Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
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