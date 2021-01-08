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«Силы на пределе, большая усталость». Жамбалова — о масс-старте на «Тур де Ски»

«Силы на пределе, большая усталость». Жамбалова — о масс-старте на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала результат масс-старта на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Спортсменка финишировала седьмой.

«Конечно, довольна результатом. Считай, с каждой гонкой всё лучше и лучше результат. Это вдохновляет, прибавляет сил. Силы на пределе, большая усталость, но за счёт того, что есть прогресс, подпитываешься и бежишь дальше.

Это наша русская погода — морозная. Конечно, после тёплого Тоблаха казалось, что холодно, но это плюс нам. Трасса жёсткая, по такому привычнее бежать», — сказала Жамбалова в эфире «Матч ТВ».

Победу одержала россиянка Наталья Непряева. В топ-10 попали ещё две российские лыжницы: Юлия Ступак (8-е) и Яна Кирпиченко (10-е).

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