«Силы на пределе, большая усталость». Жамбалова — о масс-старте на «Тур де Ски»

Российская лыжница Алиса Жамбалова прокомментировала результат масс-старта на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия). Спортсменка финишировала седьмой.

«Конечно, довольна результатом. Считай, с каждой гонкой всё лучше и лучше результат. Это вдохновляет, прибавляет сил. Силы на пределе, большая усталость, но за счёт того, что есть прогресс, подпитываешься и бежишь дальше.



Это наша русская погода — морозная. Конечно, после тёплого Тоблаха казалось, что холодно, но это плюс нам. Трасса жёсткая, по такому привычнее бежать», — сказала Жамбалова в эфире «Матч ТВ».

Победу одержала россиянка Наталья Непряева. В топ-10 попали ещё две российские лыжницы: Юлия Ступак (8-е) и Яна Кирпиченко (10-е).