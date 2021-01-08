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Ступак поднялась на второе место в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 8-я

Ступак поднялась на второе место в общем зачёте «Тур де Ски», Непряева — 8-я
Другие / Лыжный спорт 0

Российская лыжница Юлия Ступак поднялась на второе место в общем зачёте многодневки «Тур де Ски».

Победившая в масс-старте на шестом этапе многодневки в Валь-ди-Фьемме Наталья Непряева занимает восьмое место. Лидером по-прежнему остаётся американка Джессика Диггинс, в тройку лучших входит также Фрида Карлссон из Швеции.

«Тур де Ски». Женщины. Общий зачёт. Положение после шестого этапа

1. Джессика Диггинс (США) — 2:25.02
2. Юлия Ступак (Россия) — +55 секунд
3. Фрида Карлссон (Швеция) — +1.42...
8. Наталья Непряева — +2.19
9. Татьяна Сорина — +2.23
10. Алиса Жамбалова — +3.04...
12. Яна Кирпиченко – +3.24...
25. Анна Нечаевская – +7.48...
26. Христина Мацокина – +7.53...
43. Анастасия Фалеева (все — Россия) – +15.53

Наталья Непряева прокомментировала победу в масс-старте на «Тур де Ски»
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