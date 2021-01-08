Губерниев — о победе Непряевой на «Тур де Ски»: моя любимица первая! One love, Наташа
Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу Натальи Непряевой в масс-старте на шестом этапе многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия).
«Моя любимица первая! One love, Наташа», — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
Второе место в масс-старте заняла представительница Германии Катарина Хенниг, в тройку лучших вошла также шведка Эбба Андерссон. В топ-10 попали ещё три российские лыжницы: Алиса Жамбалова (7-е место), Юлия Ступак (8-е) и Яна Кирпиченко (10-е).
В общем зачёте «Тур де Ски» Непряева занимает восьмое место. Лучший результат среди россиянок принадлежит Юлии Ступак, которая занимает вторую позицию. Лидером по-прежнему остаётся американка Джессика Диггинс.
Многодневка «Тур де Ски» завершится 10 января.
Наталья Непряева выиграла масс-старт на «Тур де Ски»
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